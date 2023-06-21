В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога

Из-за ракетной опасности и угрозы применения врагом ударных БпЛА типа "Shahed" в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Сирены раздаются в Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях и в автономной республике Крым. Воздушная тревога распространяется по вектору движения вражеских беспилотников.

Также при атаке беспилотников сообщалось о взрывах в Запорожье. Но пока нет подробностей этого инцидента.

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