В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога: названная причина

Идет очередная беспокойная ночь для Украины.
Запорожская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная опасность. Зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа (вероятно Shahed). Направление движения – Северо-Западное (может меняться).
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В Сумской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы также распространили информацию о движении беспилотников.
Также позже появилась информация об опасностях для других областей.
"Одесская, Николаевская области – ракетная угроза!", — сообщили в воздушных силах ВСУ.
В соответствующих областях также была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.
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