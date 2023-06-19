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В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога: названная причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
1 мин
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В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога: названная причина

Кілька українських областей "почервоніли" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для Украины.

Запорожская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная опасность. Зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа (вероятно Shahed). Направление движения – Северо-Западное (может меняться).

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В Сумской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы также распространили информацию о движении беспилотников.

Также позже появилась информация об опасностях для других областей.

"Одесская, Николаевская области – ракетная угроза!", — сообщили в воздушных силах ВСУ.

В соответствующих областях также была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
84
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