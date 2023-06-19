В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога: названная причина

Запорожская, Днепропетровская, Донецкая области – ракетная опасность. Зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа (вероятно Shahed). Направление движения – Северо-Западное (может меняться).

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В Сумской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и в автономной республике Крым объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы также распространили информацию о движении беспилотников.

Также позже появилась информация об опасностях для других областей.

"Одесская, Николаевская области – ракетная угроза!", — сообщили в воздушных силах ВСУ.

В соответствующих областях также была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.