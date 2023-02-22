В нескольких украинских областях раздалась воздушная тревога

Во второй раз за ночь в Украине раздается воздушная тревога.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога утром 22 февраля – пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Фото: соцмережі

Согласно информации мониторинговых пабликов существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке. В частности, ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Наблюдайте за официальными сообщениями властей.

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Напомним, что в ночь на 22 февраля во время воздушной тревоги в Сумах и Днепре произошли взрывы.

В частности, в Сумах сработала система ПВО.

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