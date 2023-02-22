Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В нескольких украинских областях раздалась воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4547
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В нескольких украинских областях раздалась воздушная тревога

Фото: Pexels

Во второй раз за ночь в Украине раздается воздушная тревога.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога утром 22 февраля – пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Согласно информации мониторинговых пабликов существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке. В частности, ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Наблюдайте за официальными сообщениями властей.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во время воздушной тревоги в Сумах и Днепре произошли взрывы.

В частности, в Сумах сработала система ПВО.

Читайте также:

Мощный взрыв в Одесской области: во время воздушной тревоги саперы уничтожили морскую мину

Мощный взрыв в Одесской области: во время воздушной тревоги саперы уничтожили морскую мину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4547
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация