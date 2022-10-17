В Нетишине в Хмельницкой области обнаружили повышенную концентрацию хлора в воздухе

Повышенную концентрацию хлора обнаружили вблизи трех заведений дошкольного образования Нетишина.
В Нетешине Хмельницкой области обнаружена повышенная концентрация хлора в воздухе вблизи заведений дошкольного образования № 5, № 6, № 7. Всем рекомендовано закрыть окна и оставаться в помещениях.
Об этом сообщает исполнительный комитет Нетишинского городского совета.
"На месте происшествия уже работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чиновники призывают сохранять спокойствие и беречь себя", — говорится в сообщении.
Отметим, что при испарении в воздух жидкий хлор образует с водяным паром белый туман.
Признаки отравления хлором: резкая боль за грудиной, сухой кашель, рвота, удушье, нарушение координации движений, слезотечение.
Напомним, российские захватчики с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с ядовитым веществом.
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