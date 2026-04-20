Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
203
1 мин

В Нежине 12-летний мальчик получил пулю из найденного оружия: что известно

В Нежине 12-летний мальчик получил ранение во время неосторожного обращения с предметом, похожим на пистолет.

Кирилл Шостак
Пистолет

Пистолет / © pixabay.com

В Нежине 12-летний мальчик получил ранение ноги в результате выстрела из предмета, похожего на травматический пистолет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Об этом сообщили в полиции Нежинского района.

По предварительным данным, 11-летний мальчик нашел предмет, похожий на пистолет, еще несколько дней назад принес его домой и спрятал. Впоследствии он решил показать находку своему 12-летнему товарищу.

Во время осмотра пистолета детьми раздался выстрел, в результате чего один из мальчиков получил ранение ноги.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По данным медиков, угрозы для жизни нет.

Правоохранители изъяли предмет и направили его на экспертизу. В настоящее время идет установление всех обстоятельств происшествия и решается вопрос правовой квалификации.

Кроме того, сегодня, 20 апреля, правоохранители объявили подозрение и взяли под стражу юношу, ранившего 16-летнюю девушку из пневматического оружия в Кривом Роге.

Напомним, ранее полиция Киева задержала нетрезвого мужчину, разгуливавшего по улицам Святошинского района с пистолетом.

