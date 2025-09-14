- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2077
- Время на прочтение
- 1 мин
В Нежине снова раздаются взрывы: в городе проблемы с электроснабжением
Из-за атаки россиян произошла авария на линии электропередачи.
В Нежине на Черниговщине в течение дня раздавались взрывы. Их было не менее четырех. В районе города снова фиксируют беспилотники.
Об этом сообщают местные медиа и воздушные силы.
"В Нежине на Черниговщине раздались взрывы", сообщили корреспонденты " Общественного ".
В свою очередь, военные предупреждали о БпЛА в районе Нежина. По их данным, дроны постоянно меняют курс. В районе уже почти 12 часов раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена в 8:28.
По словам городского головы Александра Кодолы, одна из городских улиц осталась без электроснабжения.
"В результате "прилета" - авария на линии электропередачи", - рассказал мэр.
Напомним, сегодня в течение дня русские дроны атаковали Нежин. Произошли попадания на двух предприятиях критической инфраструктуры. Кроме того, днем обломки сбитого дрона упали в центре города. Информации о потерпевших нет.