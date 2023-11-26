В Нежине установили памятник Александру Мациевскому (фото)

Отныне в Нежине есть памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого расстреляли российские кафиры за слова "Слава Украине!".

Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

"Эта скульптура – сердце Мемориального комплекса всем воинам, погибшим в войне с российскими оккупантами. Сводный за счет благотворителей", – написал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Он напомнил, что первый памятник несокрушимому нежинцу установили не в Украине. Еще в сентябре 2023 соответствующая скульптура фигуры и последняя фраза Героя появились на частной территории медицинского учреждения в столице Грузии по инициативе основателя больницы. И тоже благодаря меценатам.

"Сейчас, во время полномасштабного вторжения российских войск, вопрос финансирования Мемориалов памяти или мер патриотического воспитания за бюджетные средства достаточно противоречивым: да, это безусловно нужно, НО можем ли мы это себе позволить, пока военнослужащие нуждаются в боеприпасах. Риторически", – отметил глава.

Памятник Герою Украины Александру Мациевскому Фото: Черниговской областной государственной администрации

Напомним, что российские солдаты расстреляли пленного украинца Александра Мациевского за слова "Слава Украине!". В марте 2023 года по Сети распространялось видео, как оккупанты казнили героя.

Мациевский был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Воин был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В апреле в центре Киева появился мурал в честь Героя Александра Мациевского. Изображение создали на одном из административных зданий Верховной Рады Украины и посвящены памяти всех погибших во время войны.

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