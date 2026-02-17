В Нидерландах раскрыли, как Украина может вернуть преимущество на переговорах весной

Нидерланды / © Associated Press

В последние недели международные партнеры Украины достигли значительного прогресса в согласовании планов боевых действий, что является частью более широкой стратегии «коалиции желающих».

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью «24 каналу».

По его словам, консолидация усилий направлена на то, чтобы Украина смогла перехватить инициативу на поле боя уже этой весной и подошла к предстоящим переговорам с максимально сильными позициями. Министр констатировал, что на данном этапе Россия не проявляет готовности к реальным уступкам. Москва продолжает тактику террора гражданского населения и использует зимний период для попыток дестабилизации страны.

Брекельманс подчеркнул, что союзники должны завершить подготовку всех стратегических планов еще до подписания каких-либо мирных соглашений, чтобы четко понимать механизмы поддержания стабильности после завершения активных боевых действий.

Одним из ключевых аспектов будущего урегулирования является предоставление Украине надежных гарантий безопасности. Однако Рубен Брекельманс считает нецелесообразным публично обсуждать детали этих договоренностей, поскольку они являются важнейшим инструментом в переговорном процессе.

«Это не значит, что мы не хотим быть открытыми по отношению к Украине, но это не только военный план. Для Киева это также разменная монета на столе, ведь гарантии безопасности должны быть частью любого будущего мирного соглашения. И если вы хотите мирное соглашение, то, конечно, Россия тоже должна его принять», — отметил министр обороны Нидерландов.

Он пояснил, что преждевременное разглашение внутренних дискуссий союзников может ослабить переговорную позицию Украины перед Москвой. Независимо от формата завершения войны Украина должна иметь мощную армию, способную самостоятельно сдерживать потенциальные атаки в будущем.

Брекельманс подчеркнул: если Россия решится на повторную агрессию, ответ «коалиции желающих» должен быть мгновенным и консолидированным. Именно наличие сильной армии и четких международных обязательств должно стать фундаментом для продолжительного мира.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта организовать мирный саммит для завершения войны в Украине. Эту инициативу он обсудил в ходе встречи с государственным секретарем США Марко Рубио.

Кроме того, в Женеве начался очередной раунд мирных переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки.

На переговорах были замечены делегации Франции и Британии. Такой формат может свидетельствовать о поиске компромиссной модели дальнейших консультаций.

Встреча проходит на фоне существенных изменений в составе переговорных групп, что свидетельствует об изменении тактики сторон.