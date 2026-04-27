В Николаеве с разрушенного здания ОВА прыгнул парень: что известно

Сегодня, 27 апреля, в центре Николаева погиб молодой человек в результате падения с крыши административного здания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение об инциденте по улице Адмиральской поступило на спецлинию 102 примерно в 12:50. Очевидцы заявили, что человек выпрыгнул с крыши здания. На место происшествия прибыли правоохранители отделения полиции №1 Николаевского райуправления, криминалисты и судебно-медицинский эксперт, которые констатировали смерть потерпевшего.

Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства происшествия. По факту смерти начато уголовное производство. Как требует процедура в подобных случаях, событие предварительно квалифицировали по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с примечанием «самоубийство».

Напомним, в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва по улице Тракторостроителей, где неизвестные взорвали гранату возле магазина.

