В Николаеве с разрушенного здания ОВА прыгнул парень: что известно
В центре Николаева погиб молодой человек. Очевидцы заявили, что он выпрыгнул с крыши здания ОВА.
Сегодня, 27 апреля, в центре Николаева погиб молодой человек в результате падения с крыши административного здания.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.
Сообщение об инциденте по улице Адмиральской поступило на спецлинию 102 примерно в 12:50. Очевидцы заявили, что человек выпрыгнул с крыши здания. На место происшествия прибыли правоохранители отделения полиции №1 Николаевского райуправления, криминалисты и судебно-медицинский эксперт, которые констатировали смерть потерпевшего.
Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет все обстоятельства происшествия. По факту смерти начато уголовное производство. Как требует процедура в подобных случаях, событие предварительно квалифицировали по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с примечанием «самоубийство».
