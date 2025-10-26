В Николаеве мужчина зверски расправился с женой

Злоумышленник задержан / © pixabay.com

Реклама

В Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с женой, затем ее избил и задушил. После совершения преступления тело вынес во двор и оставил у ворот одной из многоэтажек. Суд назначил мужчине наказание — 12 лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Николаева.

В полицию обратился местный житель, обнаруживший тело неизвестной женщины без признаков жизни. Тогда правоохранители осуществили ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и обстоятельства совершенного преступления.

Реклама

Следователи полиции задержали 41-летнего мужчину и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и назначен наказание — 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.