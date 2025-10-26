- Дата публикации
В Николаеве мужчина зверски расправился с женой
В Николаеве задержан мужчина, который жестоко убил собственную жену.
В Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с женой, затем ее избил и задушил. После совершения преступления тело вынес во двор и оставил у ворот одной из многоэтажек. Суд назначил мужчине наказание — 12 лет заключения.
Об этом сообщили в полиции Николаева.
В полицию обратился местный житель, обнаруживший тело неизвестной женщины без признаков жизни. Тогда правоохранители осуществили ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и обстоятельства совершенного преступления.
Следователи полиции задержали 41-летнего мужчину и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
По приговору суда обвиняемый признан виновным и назначен наказание — 12 лет лишения свободы.
