В Николае произошло ужасное братоубийство

Мужчина задержан / © Freepik

Полицейские задержали в Николаеве мужчину по подозрению в умышленном убийстве брата. По данным следствия, мужчина нанес ему смертельное ранение ножом во время ссоры.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По информации следствия, около 04:45 житель Николаева сообщил полицейским о том, что убил брата.

«Полицейские выяснили, что между злоумышленником и пострадавшим, вместе употреблявшим спиртные напитки, произошел конфликт. 38-летний мужчина схватил нож и нанес им брату удар в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник выбросил нож в окно», — говорится в сообщении.

Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

