В Николаев прибыл гуманитарный груз весом 15 тонн: фото

Помощь содержит самое необходимое для населения – в частности, продукты, детское питание и лекарства.
По инициативе командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева для гражданского населения города Николаева доставили гуманитарный груз.
Гуманитарная помощь состоит из самого необходимого, а именно детского питания Fondazione Francesca Rava из Италии, консервированных супов от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии, шовных материалов и медикаментов от MedGlobal из США.
“Во время тяжелых испытаний каждый из нас должен делать все возможное для нашей общей победы. И сейчас оказывать помощь гражданскому населению очень важно, ведь люди будут понимать, что их не будут оставлять в беде и о них будут всегда помнить”, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Доставка гуманитарной помощи осуществлялась в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Николаевской областной военной администрацией.
Груз передан при содействии благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины".
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