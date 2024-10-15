В Николаеве — 11 пострадавших и одна погибшая в результате вражеского удара

Ситуация в Николаеве по причине вражеских обстрелов : сейчас известно об 11 пострадавших, тяжелые.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, есть одна погибшая...", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после взрывов в городе вспыхнул пожар.

По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.

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Мониторинговые каналы добавляют, что произошло попадание по частному жилому дому.

Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.

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