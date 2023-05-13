В Николаеве 4-летняя девочка погибла на детском аттракционе: фото

В субботу, 13 мая, около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории детской площадки "Сказка" в городе Николаеве погиб ребенок.

Об этом сообщил начальник областного управления полиции Сергей Шайхет.

"Предварительно установлено, что девочка почти 4-х лет играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения", — сообщил он, выразив соболезнования родителям ребенка.

Полицейские устанавливают обстоятельства, приведшие к смерти малолетнего ребенка на территории детского аттракциона.

Полиция выясняет обстоятельства гибели на аттракционе в Николаеве 4-летней девочки / Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

На время следствия детский городок не будет работать.

Напомним, ранее в Черкасской области во время пожара погиб 4-летний ребенок.

Читайте также: