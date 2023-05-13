В Николаеве 4-летняя девочка погибла на детском аттракционе: фото

Смерть ребенка наступила в результате удушения.
В субботу, 13 мая, около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории детской площадки "Сказка" в городе Николаеве погиб ребенок.
Об этом сообщил начальник областного управления полиции Сергей Шайхет.
"Предварительно установлено, что девочка почти 4-х лет играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения", — сообщил он, выразив соболезнования родителям ребенка.
Полицейские устанавливают обстоятельства, приведшие к смерти малолетнего ребенка на территории детского аттракциона.
На время следствия детский городок не будет работать.
Напомним, ранее в Черкасской области во время пожара погиб 4-летний ребенок.
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