В Николаеве 80-летняя женщина зарубила топором свою подругу

В Николаеве 80-летняя женщина зарубила топором свою подругу

Пенсионерка сразу сообщила соседу о произошедшем.

В Николаеве сотрудники полиции задержали 80-летнюю женщину. По версии следствия, она ударила топором свою подругу. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Событие произошло поздно вечером 23 октября в доме в проулке Экипажный. Пенсионерка сообщила соседу, что топором убила свою подругу. Мужчина вызвал полицейских.

В доме пенсионерки правоохранители обнаружили тело 49-летней женщины, рядом с ней лежал топор. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил многочисленные повреждения головы. Для установления окончательной причины смерти тело направили на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, на железнодорожной станции в пгт. Фастов Киевской области нашли мертвым 15-летнего парня. Он погиб из-за удара электрическим током.

Новости мира: жестокое убийство украинки шокировало северную Италию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку