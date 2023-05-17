В Николаеве арестовали владелицу батута, где трагически погиб 4-летний ребенок

В Николаеве во время развлечений на аттракционе погиб малолетний ребенок.

Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения владелице аттракциона, где 13 мая погиб 4-летняя девочка. Женщину взяли под стражу сроком на два месяца.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила представитель полиции Николаевской области Антонина Лашта.

"Ей объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – сообщила Антонина Лашта.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве 13 мая произошел несчастный случай на детской площадке городка "Сказка" – 4-летняя девочка играла на надувном батуте и запуталась в петлях. По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Владелицу батута задержали 14 мая. Санкция статьи, которую инкриминируют женщине, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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