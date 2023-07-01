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В Николаеве были слышны взрывы: в мэрии сообщили, что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1899
Время на прочтение
1 мин
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В Николаеве были слышны взрывы: в мэрии сообщили, что произошло

Жители Николаева 1 июля слышали звуки взрывов. / Фото: Associated Press

Людей просят не паниковать.

Днем 1 июля в Николаеве слышались звуки взрывов. Их причина – работа украинских военных возле областного центра.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Друзья, за городом работают наши ВСУ, поэтому в некоторых районах Николаева можно слышать громкие звуки. В самом городе взрывы не зафиксированы", — рассказал мэр.

Сенкевич просит местных жителей "хранить покой и не разводить панику".

Напомним, около 11:00 жители Николаева сообщали в Сети о звуках взрывов в городе. Воздушной тревоги объявлено не было.

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Дата публикации
Просмотры
1899
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