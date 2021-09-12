В Николаеве дальнобойщик подрался с водителем маршрутки: на помощь последнему пришли пассажиры

Пассажиры устроили водителю грузовика самосуд.
В Николаеве на дороге произошел конфликт между дальнобойщиком и водителем маршрутки, который вез пассажиров.
Об этом информируют "Вартові Еспресо".
Сначала между водителями произошла словесная перепалка. Затем дальнобойщик забрызгал своего оппонента баллончиком. На помощь последнему бросились пассажиры. Они устроили водителю грузовика самосуд. Дальнобойщик пытался скрыться в кабине, однако один из пассажиров успел заскочить и бил мужчину прямо внутри автомобиля.
"Расправу смог остановить только наряд полиции", — говорится в сообщении.
Водитель грузовика забрала "скорая". У него — многочисленные травмы и подозрение на сотрясение мозга. В больницу отправился и водитель маршрутки, который получил сильные ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа.
Напомним, что в Николаеве авто сбило 14-летнего парня, который мыл машины на перекрестке.