В Николаеве дальнобойщик подрался с водителем маршрутки: на помощь последнему пришли пассажиры

Пассажиры устроили водителю грузовика самосуд.

В Николаеве на дороге произошел конфликт между дальнобойщиком и водителем маршрутки, который вез пассажиров.

Об этом информируют "Вартові Еспресо".

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Сначала между водителями произошла словесная перепалка. Затем дальнобойщик забрызгал своего оппонента баллончиком. На помощь последнему бросились пассажиры. Они устроили водителю грузовика самосуд. Дальнобойщик пытался скрыться в кабине, однако один из пассажиров успел заскочить и бил мужчину прямо внутри автомобиля.

"Расправу смог остановить только наряд полиции", — говорится в сообщении.

Водитель грузовика забрала "скорая". У него — многочисленные травмы и подозрение на сотрясение мозга. В больницу отправился и водитель маршрутки, который получил сильные ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа.

Напомним, что в Николаеве авто сбило 14-летнего парня, который мыл машины на перекрестке.

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