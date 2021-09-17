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В Николаеве до госпитализации довел мальчика конфликт с одноклассниками

В Николаеве до госпитализации довел мальчика конфликт с одноклассниками

Associated Press

Ребенок находится в больнице.

В Николаеве в больницу попал 12-летний мальчик, ученик одной из школ, с тяжелыми травмами живота.

Об этом сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Уже опрошенные участники конфликта, свидетели и очевидцы, педагоги и администрация учебного заведения.

Напомним, в школе в Черкасской области разгорелся скандал, потому что 7-классника Артема избили ученики из параллельного класса прямо во время урока. Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.

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