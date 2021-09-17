В Николаеве до госпитализации довел мальчика конфликт с одноклассниками

Ребенок находится в больнице.
В Николаеве в больницу попал 12-летний мальчик, ученик одной из школ, с тяжелыми травмами живота.
Об этом сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.
Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Уже опрошенные участники конфликта, свидетели и очевидцы, педагоги и администрация учебного заведения.
Напомним, в школе в Черкасской области разгорелся скандал, потому что 7-классника Артема избили ученики из параллельного класса прямо во время урока. Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.