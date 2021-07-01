В Николаеве дома затопило нечистотами: комиссия назвала ситуацию чрезвычайной

"Николаевводоканал" ожидает выделения денег для начала ремонта.

В Николаеве на бетонном коллекторе по улице Флотской образовались провалы. Из-за повреждения коллектора и значительных ливней дворы и дома людей, проживающих недалеко, затопило нечистотами. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала ситуацию по ул. Флотская чрезвычайной.

Об этом сообщает прессслужба предприятия на странице в Facebook.

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Работники "Николаевводоканал" перекачивали стоки, чтобы не допустить дальнейшего затопления.

По словам генерального директора "Николаевводоканал" Бориса Дуденко, для замены разрушенного участка необходимо более 3,5 млн гривен.

"То, что можно было сделать силами и финансами предприятия — мы сделали. На месте круглосуточно дежурят бригады канализационной сети, проведена временная сеть по перекачке сточных вод. Для замены разрушенного участка необходимо более 3,5 млн гривен", — сказал он.

По его словам, эта станция перекачивает сточные воды из микрорайона Северный. Если она остановится, то сточные воды снова затопят дома местных жителей.

Ориентировочная дата получения денег и начала ремонтных работ — конец июля.

Напомним, в городке Бучач Тернопольской области жители трех двухэтажных домов заливают канализационными отходами соседей, чьи дома расположены ниже по улице.

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