В Николаеве есть пострадавшие в результате удара вражеской баллистики — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
По предварительной информации, есть попадание баллистики в результате обстрела врага в Николаеве.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Речь идет о прилете баллистики в разных районах города.
Есть пострадавшие минимум 2 гражданских в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии.
Больше информации будет с утра
Добавим, что пока это неофициальная информация. Мэр Николаева при взрывах только написал: "Вы сами все слышали".
Также раньше сообщалось? что после взрывов в городе вспыхнул пожар.
По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.
Мониторинговые каналы добавляют, что произошло попадание по частному жилому дому.
Пока информация уточняется.
Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.
Читайте также:
- Россияне ударили несколькими "Шахедами" по Кривому Рогу: есть попадания и разрушения (фото)
- РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО
- Ракетная атака по Одесской области: возросло количество погибших