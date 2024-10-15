В Николаеве есть пострадавшие в результате удара вражеской баллистики — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По предварительной информации, есть попадание баллистики в результате обстрела врага в Николаеве.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Речь идет о прилете баллистики в разных районах города.

Есть пострадавшие минимум 2 гражданских в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии.

Больше информации будет с утра

Добавим, что пока это неофициальная информация. Мэр Николаева при взрывах только написал: "Вы сами все слышали".

Также раньше сообщалось? что после взрывов в городе вспыхнул пожар.

По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.

Мониторинговые каналы добавляют, что произошло попадание по частному жилому дому.

Пока информация уточняется.

Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.