В Николаеве есть пожары в жилых домах, все службы на местах — Ким

Вражеские БпЛА атаковали город.
В Николаеве в ночь на 11 ноября произошло возгорание жилых домов в результате атаки вражеских беспилотников на город.
Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВ Виталия КИма.
Перед этим сообщалось о серии взрывов в черте города.
"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.
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