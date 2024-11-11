В Николаеве есть пожары в жилых домах, все службы на местах — Ким

В Николаеве в ночь на 11 ноября произошло возгорание жилых домов в результате атаки вражеских беспилотников на город.

Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВ Виталия КИма.

Перед этим сообщалось о серии взрывов в черте города.

"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.