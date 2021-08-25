В Николаеве фура на зебре сбила сотрудницу прокуратуры

В Николаеве фура на зебре сбила сотрудницу прокуратуры

Женщину с места происшествия забрала "скорая".

Сегодня, 25 августа, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом пишет местное издание "Новости N".

Водитель вовремя не заметил женщину, которая переходила улицу, и сбил ее. Пострадавшей оказалась Татьяна М. — работник Николаевской областной прокуратуры.

Женщину с места происшествия "скорая" доставила в больницу, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием пешехода и микроавтобуса. Женщина переходила дорогу по зебре, когда в нее влетела машина и сбила ее на смерть.

Новости Украины: в Николаеве автомобиль сбил 14-летнего парня, который на перекрестке мыл стекла

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку