В Николаеве фура на зебре сбила сотрудницу прокуратуры

Женщину с места происшествия забрала "скорая".
Сегодня, 25 августа, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила женщину на пешеходном переходе.
Об этом пишет местное издание "Новости N".
Водитель вовремя не заметил женщину, которая переходила улицу, и сбил ее. Пострадавшей оказалась Татьяна М. — работник Николаевской областной прокуратуры.
Женщину с места происшествия "скорая" доставила в больницу, о ее состоянии пока ничего неизвестно.
Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием пешехода и микроавтобуса. Женщина переходила дорогу по зебре, когда в нее влетела машина и сбила ее на смерть.