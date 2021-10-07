В Николаеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев (фото)

На месте работали патрульные.

В Николаеве 7 октября было временно заблокировано движение трамваев маршрутов №6, 7.

Об этом сообщается в Facebook-группе "Электротранспорт Николаева".

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Инцидент произошел из-за водителя, который припарковал свою Audi возле зоопарка — автомобиль был слишком близко к рельсам и трамвай не мог проехать, не задев его.

"На место происшествия вызвали патрульную полицию, чтобы разыскать владельца автомобиля. Напоминаем всем водителям и участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил парковки, чтобы избежать подобных ситуаций", — отметили авторы поста.

Ранее сообщалось, что в Киеве автоледи припарковала автомобиль так, что заблокировала доступ к электроподстанции. В то время 16 домов на массиве Позняки оставались обесточены, поэтому ремонтники не могли устранить неполадку и вернуть подачу электроэнергии.

Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину перед зданием, вплотную к двери электроподстанции.

Коммунальщики вызвали полицию, но и правоохранители ничего не могли сделать с машиной, поскольку "Эвакуатор нет причины вызвать, машина не мешает проезду автомобилей".

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