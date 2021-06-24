В Николаеве хирурги 9 часов пришивали мужчине отрезанную руку

Операция прошла успешно, травмированные пальцы пациента уже начинают функционировать.

В Николаеве хирурги пришили 69-летнему мужчине руку, которую он случайно отрезал циркулярной пилой.

Об этом пишет издание Николаевские новости.

По информации издания, с момента травмы до тех пор, когда мужчину доставили в операционную, прошло пять часов. Первую помощь мужчина получил по месту жительства: ему сделали обезболивание, гемостаз.

Девятичасовая операция, которую провела бригада в составе Андрея Потапенко, Михаила Леоненко и Владимира Передерея, прошла успешно. Врачам удалось спасти пациенту конечность, а травмированные пальцы уже начинают функционировать.

Во время операции хирургам пришлось собирать и фиксировать кости, под микроскопом вшивать артерии, вены, нервы и сухожилия.

Напомним, во Львове турецкий пластический хирург бесплатно прооперировал украинских детей с различными нарушениями.

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