В Николаеве и области продлили вынужденные каникулы в школах и вузах

Каникулы будут длиться, по меньшей мере, еще две недели.
В школах и вузах Николаева и области продлили каникулы, которые начались с начала вторжения России в Украину.
Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.
Каникулы в учебных заведениях продлятся не менее до 28 марта.
"В целях безопасности участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования города продлили вынужденные каникулы до 28 марта", — говорится в сообщении управления образования.
Не будут работать заведения дошкольного и внешкольного образования.
К слову, в Вознесенской громаде приняли решение продлить каникулы до 27 марта.
В Куцурубской громаде подписали приказ о приостановлении учебы до 31 марта из-за отсутствия Интернета в селах.
В Кривоозерской громаде дистанционка объявлена на неопределенный срок.
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