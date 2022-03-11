В Николаеве и области продлили вынужденные каникулы в школах и вузах

В Николаеве и области продлили вынужденные каникулы в школах и вузах

Каникулы будут длиться, по меньшей мере, еще две недели.

В школах и вузах Николаева и области продлили каникулы, которые начались с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

Каникулы в учебных заведениях продлятся не менее до 28 марта.

"В целях безопасности участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования города продлили вынужденные каникулы до 28 марта", — говорится в сообщении управления образования.

Не будут работать заведения дошкольного и внешкольного образования.

К слову, в Вознесенской громаде приняли решение продлить каникулы до 27 марта.

В Куцурубской громаде подписали приказ о приостановлении учебы до 31 марта из-за отсутствия Интернета в селах.

В Кривоозерской громаде дистанционка объявлена на неопределенный срок.

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