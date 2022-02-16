В Николаеве испортится погода: когда ждать пика непогоды

В ближайшие дни будет ветрено.
В Николаеве и области в течение 16-17 февраля будут наблюдаться порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду.
Об этом "Суспільне" рассказал заведующий сектором метеопрогнозов Николаевского областного центра гидрометеорологии Роман Мурмило.
По его словам, происходит смена воздушной массы с юга и юго-запада, поскольку ее перемещение идет с очень большой скоростью, это выражается в усилении ветра.
"По городу ветер уже 15 метров в секунду, а по области даже больше. Но это только начало процесса", — сказал Роман Мурмило.
Однако ветер не будет порывистым все время, а будет утихать на вечер и ночь.
"Особенно в ночные часы будут перерывы. Сегодня вечером и ночью сила ветра уменьшится. А завтра днем снова повысится", — добавил Мурмило.
Такая скорость ветра соответствует первому уровню опасности.
Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.
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