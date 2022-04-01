В Николаеве количество жертв от ракетного удара по зданию облгосадминистрации возросло до 31 человека — ГСЧС (фото)

Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще один - умер в больнице.
Николаю количество жертв от вражеского ракетного удара по зданию областной госадминистрации возросло до 31 человека.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
"По состоянию на 20:00 1 апреля продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел погибших на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации… Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще один человек умер в больнице", — говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что членам семей погибших, которые пришли в здание и ожидали завершения работ, психолог ГСЧС оказывал психологическую помощь.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, во вторник, 29 марта, российские оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА. В ГСЧС сообщили, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания от девятого до первого этажа.
Как сообщалось, во время обстрела Николаевской ОГА погиб украинский переговорщик. Он договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.
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