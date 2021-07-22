В Николаеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой

Один из мужчин получил ранения.

В Николаеве на ул. Пограничной возник конфликт между мужчинами, во время которого один из них достал пистолет и начал стрелять.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мужчина пытался спрятаться за столбом, а неизвестный продолжил стрельбу и несколько раз попал в потерпевшего.

Раненый мужчина, дождавшись момента, смог отобрать пистолет у злоумышленника, после чего тот сбежал.

Оружие, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Оказалось, что к преступлению причастен 34-летний местный житель.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК "Покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двух других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третью городскую больницу.

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