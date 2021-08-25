В Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора: как спасали животное (видео)

В Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора: как спасали животное (видео)

Кота вырезали спасатели.

В г. Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора не мог самостоятельно выбраться. Из-за этого местные вызвали спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Кот запутался хвостом в колючей проволоке. Однако пытаясь вырваться, животное зацепилось за колючую проволоку еще и шерстью. Спасатели вырезали животное специальным инструментом.

"Наконец, спасатели освободили усача из беды, а тот невредим на радостях помчался на поиски новых приключений", — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, под Одессой спасатели "выпиливали" кота.

Также кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети.

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