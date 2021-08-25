В Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора: как спасали животное (видео)

Кота вырезали спасатели.
В г. Николаеве кот запутался в колючей проволоке забора не мог самостоятельно выбраться. Из-за этого местные вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Кот запутался хвостом в колючей проволоке. Однако пытаясь вырваться, животное зацепилось за колючую проволоку еще и шерстью. Спасатели вырезали животное специальным инструментом.
"Наконец, спасатели освободили усача из беды, а тот невредим на радостях помчался на поиски новых приключений", — сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, под Одессой спасатели "выпиливали" кота.
Также кот с аристократическим взглядом из Харькова стал звездой Сети.