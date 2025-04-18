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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Николаеве ликвидировали масштабный пожар после обстрела РФ — ГСЧС (фото)

Погибших и пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Масштабный пожар в Николаеве

Масштабный пожар в Николаеве

В Николаеве спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС .

"Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К ее ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники.

Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что армия РФ использует для ударов по Украине снаряженные ядовитыми веществами беспилотники .

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