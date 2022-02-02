В Николаеве мальчик во время игры со спичками зажег многоэтажку

В Николаеве мальчик во время игры со спичками зажег многоэтажку

Обошлось без жертв, однако квартира выгорела дотла.

Играл со спичками и чуть не сжег дом — в Николаеве 9-летний мальчик устроил пожар в многоэтажке.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Пламя и дым с балкона на 7 этаже увидели прохожие, они и вызвали спасателей. Когда те приехали, комната уже была охвачена пламенем, остальная квартира была в дыму.

В доме жила женщина с 9-летним сыном, а также дед мальчика. Во время пожара женщины дома не было, дедушка смотрел в соседней комнате телевизор. А мальчик тем временем решил поиграть со спичками.

Едва живого деда спасателям пришлось эвакуировать, он так надышался дымом, что самостоятельно выйти из квартиры не смог. Вывели во двор и ребенка.

Также чрезвычайники пришлось эвакуировать и соседей с двух этажей. Обошлось без жертв, однако квартира выгорела дотла.

Новости Николаева: 9-летний мальчик играл спичками и устроил пожар в многоэтажке

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