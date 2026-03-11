В Николаеве малыши погибли, пока мама гуляла: как ее накажут (фото)

В Николаеве двое детей погибли от угарного газа / © Генеральная прокуратура Украины

В Николаеве суд вынес приговор женщине, из-за халатности которой погибли двое ее малолетних детей. Жительницу приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Трагический случай произошел 27 октября 2025 года.

Что произошло с детьми в Николаеве

По данным следствия, 34-летняя мать оставила в квартире без присмотра 4-летнего сына и 3-летнюю дочь, а сама ушла из дома и употребляла алкоголь вместе со знакомыми.

Пока взрослых не было, дети находились в ванной и открыли кран горячей воды. В результате сработал газовый водонагреватель. Из-за неисправности оборудования и проблем с вентиляцией в помещении начал накапливаться угарный газ.

От отравления оба детей погибли.

Правоохранители также установили, что у женщины ранее уже были проблемы с исполнением родительских обязанностей: ее лишали родительских прав в отношении одного ребенка, а от еще одного она отказалась сразу после рождения в роддоме.

В Николаевской областной прокуратуре доказали в суде вину женщины в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми

Приговор суда

Прокуроры Николаевской областной прокуратуры доказали в суде вину женщины в злостном неисполнении обязанностей по уходу за детьми и оставлении их в опасности, что привело к их смерти.

Суд назначил женщине наказание в виде семи лет лишения свободы

Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор был вынесен на основании соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором, обвиняемой и ее адвокатом.

Руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей подчеркнул, что даже самое суровое наказание не способно вернуть погибших детей.

«Даже самое суровое наказание не вернет детям жизнь. Однако это дело должно стать оговоркой для всех взрослых, которые несут ответственность за безопасность и жизнь детей», — отметил он.

