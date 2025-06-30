В Николаеве масштабные пожары: десятки возгораний и поврежденные дома из-за бешеного ветра

В Николаеве масштабные пожары

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По состоянию на вечер в Николаевской области зафиксировано более 50 пожаров, охвативших территорию более 400 гектаров. В самом Николаеве бушуют три масштабных пожара, где из-за сильного порывистого ветра огонь подобрался к жилому сектору.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ситуация в микрорайоне Терновка

В частности, в микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь возгорания составляет 10 гектаров, пламя уже повредило 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.

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Спасатели ликвидируют последствия пожара в Николаевской области.

Спасатели прилагают все усилия для ликвидации возгораний, однако сильный порывистый ветер значительно затрудняет тушение. Для борьбы с огнем привлечены резервные караулы, а также дополнительная техника для подвоза воды. Помогают пожарным подразделения местных пожарных охран и местные предприятия, которые предоставляют спецтехнику и водовозки.

Спасатели ликвидируют последствия пожара в Николаевской области.

Спасатели ликвидируют последствия пожара в Николаевской области.

Напомним, минувшей ночью, 29 июня, российские войска совершили самую массированную ракетно-дроновую атаку на Дрогобыч во Львовской области за период полномасштабной войны. Прошло без пострадавших местных жителей. На территории города один из промышленных объектов был поражен 21 средством воздушного нападения. В результате мощного обстрела образовалось шесть очагов возгорания.