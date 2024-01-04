В Николаеве мать избила 4-летнюю дочь и выставила ее почти обнаженной на балкон

Мать, которой всего 16 лет, говорит, что не справляется с ребенком.

В Николаеве горе-мать поиздевалась над маленькой дочерью.

О случае насилия сообщила глава Службы по делам детей Николаевского горсовета Юлия Кравченко.

По данным Краченко, мать употребляла алкоголь, а затем избила 4-летнюю девочку и почти обнаженной выставила ее на балкон. Наверное, ребенок не вовремя есть попросил, потому что был голоден.

"Ребенка избила мама, забеременевшая им в 16 лет. Как она сообщила — она с ней не справляется, потому что девочка очень непослушная. Девочка действительно избита, есть следы свежих побоев, есть устаревшие. Ребенок боится маму. Поместили в больницу на обследование, родственники поддержат. У ребенка, кроме синяков, педикулез, контактный дерматит — спутники ненадлежащего ухода", — написала она.

Также выяснилось, что у матери есть еще один ребенок – 2-летний мальчик.

"После больницы, несмотря на глубокий вечер, поехали проверить, что с этим ребенком. Мать — сама еще почти ребенок, обеих своих детей родила, как мать одинокая... Несмотря на праздники — холодильник абсолютно пуст, детских вещей крайне мало, а те, что есть – грязные.. Заставили хотя бы сварить яйца ребенку", — добавила она.

Напомним, в Житомирской области 24-летнюю мать подозревают в пытках младенца. Женщина искусала своего ребенка.

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