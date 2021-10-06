В Николаеве микроавтобус, избегая столкновения, протаранил легковушку и врезался в дерево (фото)

В Николаеве микроавтобус, избегая столкновения, протаранил легковушку и врезался в дерево (фото)

Пострадали водитель и пассажир.

В Николаеве на улице Потемкинской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen и легковых автомобилей Volkswagen и Nissan, в результате которого пострадали два человека.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ".

Инцидент произошел на пересечении улиц Потемкинской и Малой Морской. Микроавтобус двигался по Малой Морской со стороны проспекта, и, как объяснил водитель, перед ним резко выехал другой автомобиль.

Избегая столкновения, водитель микроавтобуса врезался в Volkswagen Passat, который ехал по Потемкинской в направлении Садовой. От удара легковушку отбросило на припаркованный Nissan, а микроавтобус врезался в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Volkswagen — их с места аварии забрала карета скорой медицинской помощи.

Преступности НЕТ

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбил пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

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