В Николаеве мошенники call-центра похищали деньги с банковских карт: как защититься от злоумышленников

В Николаеве мошенники call-центра похищали деньги с банковских карт: как защититься от злоумышленников

Мошенники представлялись представителями банка.

В Николаеве действовал преступный call-центр, работники которого выманивали информацию о банковских картах и похищали деньги граждан. Работу мошеннического call-центра разоблачила и прекратила киберполиция.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Как оказалось, работу мошеннического сall-центра организовала 33-летняя жительница другого региона, подыскавали и вербовали операторов двое николаевцев. Злоумышленники наладили деятельности "заведения" в одном из офисных помещений в центре города.

Полиция выяснила, что операторы звонили жертвам якобы как работники банка, после чего выманивали их персональные данные и похищали средства. На момент проведения следственных действий в call-центре "работало" 30 операторов.

Во время обысков силовики изъяли и направили на экспертизу 102 компьютера, сервер и 28 мобильных телефонов. Сейчас правоохранители устанавливают окончательную количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства, мошенникам грозит до трех лет лишения свободы.

Также в полиции дали советы украинцам, чтобы не попасть в подобную подобную ловушку мошенников. Так, если Вам звонят и под разными предлогами выпытывают данные банковской карты, пароли, надо сразу прекратить разговор и ни при каких условиях не раскрывайте эти реквизиты своих карт: банковский sms-пароль, срок действия карты, CVV — код.

Чтобы защититься от мошенников нужно самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее его отделения, не выполнять в банкомате или терминале инструкции, которые Вам предоставляют телефоном.

Впрочем, если все же Вы сообщили мошенникам реквизиты своей карты, нужно:

Немедленно заблокировать вашу карту и обратиться с заявлением в полицию

или на электронный адрес cyberpolice.gov.ua

Напомним, в Николаеве бабушку обманули по схеме "ваш родственник в больнице". Мошеннику удалось забрать у 81-летней пенсионерки 9000 гривен. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку