В Николаеве мужчина безжалостно застрелил собаку и скрылся

Полиция разыскивает злоумышленника.

Сегодня, 1 сентября, на территории продовольственного рынка по проспекту Центральный неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

От полученных травм животное погибло. Полицейские установили личность злоумышленника и сейчас принимают меры для его розыска.

По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

А в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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