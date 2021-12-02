В Николаеве мужчина, который на воротах полиции написал "псарня", в суде заявил, что это были работы по благоустройству

Мужчину обвиняют в хулиганстве.
В Николаеве мужчина, который на воротах райотдела полиции написал слово "псарня", в суде объяснил, что он таким образом проводил работы по благоустройству.
Об этом в Facebook написал экс-сотрудник полиции Николаевщины Игорь Блошко.
По данным экс-полицейского, мужчина в суде доказывал, что надпись на райотделе полиции — это "малярные работы по благоустройству полицейского участка", а не хулиганство, в чем его обвинили.
Как сообщало издание 0512.com.ua, мужчина, разрисовавший отдел полиции, сделал это якобы из-за бездействия правоохранителей. Он уверял, что обращался в полицию с заявлением о преступлениях, но те никак на это не отреагировали.
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