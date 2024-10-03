В Николаеве мужчина отказался от мобилизации "из-за действия работников ТЦК": кого наказали

В Николаеве к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда г. Николаева ( название суда до сих пор не декоммунизировано – ред. ).

По данным суда, в декабре 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако житель Николаева отказался ее получать.

На суде мужчина провинность признал только частично. Он подтвердил, что ВЛК сочла его пригодным к мобилизации. Впоследствии работники ТЦК пытались ему вручить повеску, но подсудимый отказался ее получать.

Мужчина заявил, что "считал, что состояние его здоровья не позволяет ему проходить военную службу. Поэтому указанная повестка объявлялась ему работниками РТЦК. Также он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, однако отказался подписывать предупреждение и изложил лично на нем свои объяснения о том, что считал себя неправомерно доставленным в РТЦК". В то же время житель Николаева к медикам не обращался, никакого лечения не проходил и решение ВВК не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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