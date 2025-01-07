В Николаеве мужчина поссорился с персоналом и забросил в кафе страйкбольную гранату: фото

34-летний житель Одесской области после совершенного ради конспирации сменил прическу и побрил бороду.

В Николаеве мужчина, устроив конфликт с персоналом заведения на центральной улице города, бросил в помещение страйкбольную гранату и скрылся.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

В результате взрыва никто из посетителей и работников кафе не пострадал.

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"Инцидент произошел вечером 5 января. На спецлинию 102 обратилась работница общепита и сообщила, что неизвестный бросил в зал с посетителями взрывчатку и скрылся. На месте происшествия полицейские установили, что никто из граждан не пострадал. Пластмассовые осколки от страйкбольной гранаты криминалисты изъяли в качества вещественных доказательств", – говорится в сообщении.

Во время комплекса розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Одесской области.

Для конспирации после совершения правонарушения мужчина сменил прическу и сбрил бороду.

Посеченный обломками гранаты пол кафе / Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

После задержания виновник инцидента извинился перед персоналом кафе и посетителями.

По указанному факту дознаватели отделения полиции №1 Николаевского райуправления начали досудебное расследование по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает штраф или пробационный надзор, или ограничение свободы до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Херсоне мужчина бросил гранату в людей на площадке возле магазина.

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