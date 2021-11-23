В Николаеве мужчина пытался продать секретные оборонные разработки другой стране: его задержали

В Николаеве мужчина пытался продать секретные оборонные разработки другой стране: его задержали

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником нескольких "авансов" за указанные данные.

Жителя Николаева разоблачили на попытке продажи секретных украинских оборонных разработок другой стране.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, ему сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, 49-летний мужчина пытался продать представителям одной из зарубежных стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Мужчину задержали в рамках спецоперации во время передачи ему 250 тыс. долларов.

В ходе обысков у него изъяли флешку со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала одного из организаторов местного псевдореферендума в 2014 году. Злоумышленник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР". Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

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