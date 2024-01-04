В Николаеве мужчина сдавал позиции ВСУ и хотел воевать за РФ: после задержания он заявил, что это "законно"

В Николаеве к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдал позиции ВСУ и хотел воевать за Россию после оккупации его города.

Об этом говорится в приговоре Корабельного районного суда Николаева.

По данным суда, житель Николаева в июне-июле 2022 активно поддерживал российских террористов. В обстрелах города предатель обвинял ВСУ, украинских воинов он обзывал "фашистами", а николаевцев – "русскими людьми, которых украинизировали западенцы".

Он также в пророссийских сообществах писал, что после оккупации Николаева присоединится к российской армии или боевикам "ЛДНР", потому что "зло на западе".

Впоследствии изменник также сдал россиянам место дислокации ВСУ. Его разоблачила СБУ и задержала.

На суде мужчина признал, что был членом пророссийского сообщества и делал антиукраинские сообщения, однако, по его мнению, "это вполне законно", так как он высказывал свое мнение. Что касается сдачи позиции, то предатель заявил — "хотел предупредить живущих рядом людей".

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины и приговорил его к 9 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который откровенно прославлял страну-агрессора и надеялся, что его областной центр попадет в оккупацию. Также он просил россиян еще более жестоко бомбить Украину, в частности — Киев и Львов.

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