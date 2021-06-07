В Николаеве мужчина убил бездомного и сам сдался полиции

Сейчас он задержан и ожидает объявления о подозрении.

В Николаеве 25-летний парень убил бездомного, с которым вместе употреблял алкогольные напитки.

Об этом сообщили в ГУНП.

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6 июня около 22:45 в отделение полиции позвонили сотрудники полиции охраны. Во время патрулирования к ним обратился мужчина и рассказал, что убил человека.

На месте работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, который, осмотрев тело, обнаружил многочисленные телесные повреждения туловища. В тот вечер злоумышленник в компании бездомных употреблял алкоголь возле дома на проспекте Мира. Между ними возник конфликт, в ходе которого человек начал их бить, а потом душить одного из мужчин.

25-летнего злоумышленник ранее был судим за грабеж. Его доставили в участок, где следователи задержали его. Задержанному будет сообщено о подозрении за умышленное убийство. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Скадовском районе Херсонской области 22-летнего парня обвиняют в изнасиловании и убийстве бездомного. Сейчас он находится под стражей.

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