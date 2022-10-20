В Николаеве мужчина загорал во время воздушной тревоги: забавное видео

Не пренебрегайте собственной безопасностью – находитесь в укрытиях во время тревоги.

В Николаеве утром 20 октября мужчина загорал во время воздушной тревоги. Местный житель в плавках спокойно лежал на полотенце, тем временем в городе звучала сирена.

Забавное видео опубликовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Суровые николаевцы загорают во время воздушной тревоги. Кого р*сня там напугать пытается:)?" — написал он.

Отметим, в Украине по состоянию на 11:00 объявлена масштабная воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью – находитесь в укрытиях.

Напомним, утром 20 октября в Николаеве раздались взрывы. Россия ударила по городу ракетами С-300. Пострадавших нет – оккупанты только испортили газон.

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