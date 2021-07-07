В Николаеве мужчину безжалостно убили из-за ревности

Злоумышленник остался на месте трагедии до прибытия полиции.

В микрорайоне Большая Корениха (Николаев ) женщина обнаружила своего соседа с ножевым ранением в живот и сразу сообщила в полицию.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, 48-летний пострадавший скончался до приезда медиков.

Также читайте Забил палкой: в Одесской области сын пытался скрыть убийство родной матери

Также на месте происшествия находился и 43-летний мужчина, который нанес ему ножевое ранение.

Полицейские доставили злоумышленника в отделение, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители установили, что между задержанным, который пришел к бывшей сожительнице, и нынешним ее мужем, произошел очередной конфликт из-за ревности, в ходе которого потерпевший получил смертельное ножевое ранение.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Николаевской области будут судить 30-летнего жителя. Вознесенска по обвинению в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Новости Украины: поджигателю 5-этажки, который скрыл жестокое убийство, выбирают меру пресечения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку