В Николаеве на кладбище погиб мужчина: подробности трагедии

В Николаеве 1 сентября в подвале на местном кладбище вспыхнул пожар. На месте инцидента обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

По данным спасателей, в обед к ним поступило сообщение о пожаре на территории городского некрополя. Там вспыхнул пожар.

На место происшествия оперативно прибыли работники ГСЧС. Во время ликвидации возгорания в склепе обнаружили тело неизвестного мужчины.

Причины трагедии устанавливаются полицией.

Напомним, в Николаеве в акватории Бугского лимана утонул подросток.

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