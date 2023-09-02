Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаеве на кладбище погиб мужчина: подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаеве на кладбище погиб мужчина: подробности трагедии

В Николаеве на кладбище нашли тело мужчины / Фото: pixabay.com

Полиция расследует причины трагедии.

В Николаеве 1 сентября в подвале на местном кладбище вспыхнул пожар. На месте инцидента обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

По данным спасателей, в обед к ним поступило сообщение о пожаре на территории городского некрополя. Там вспыхнул пожар.

На место происшествия оперативно прибыли работники ГСЧС. Во время ликвидации возгорания в склепе обнаружили тело неизвестного мужчины.

Причины трагедии устанавливаются полицией.

Напомним, в Николаеве в акватории Бугского лимана утонул подросток.

Читайте также:

В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык

В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
69
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация