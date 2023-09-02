В Николаеве на кладбище погиб мужчина: подробности трагедии

Полиция расследует причины трагедии.
В Николаеве 1 сентября в подвале на местном кладбище вспыхнул пожар. На месте инцидента обнаружили тело неизвестного мужчины.
Об этом сообщили в ГСЧС в Николаевской области.
По данным спасателей, в обед к ним поступило сообщение о пожаре на территории городского некрополя. Там вспыхнул пожар.
На место происшествия оперативно прибыли работники ГСЧС. Во время ликвидации возгорания в склепе обнаружили тело неизвестного мужчины.
Причины трагедии устанавливаются полицией.
Напомним, в Николаеве в акватории Бугского лимана утонул подросток.
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