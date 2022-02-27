В Николаеве нацгвардейцы остановили фуру "АТБ" с российскими оккупантами

В Николаеве нацгвардейцы остановили фуру "АТБ" с российскими оккупантами

Все враги были обезврежены.

В Николаеве Национальная гвардия Украины остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов "АТБ", в которых скрывались российско-оккупационные военные.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Нацгвардия работала совместно с городским комиссаром. При осмотре фур у них обнаружили войска РФ.

По информации полиции, началось сражение. Нацгвардейцы обезвредили всех вражеских военных. Впрочем, сколько их было, не сообщается.