В Николаеве "накрыли" схему уклонения от мобилизации: как она работала (фото)

Эта схема действовала с конца 2024 года. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.

В Николаеве работники Государственного бюро расследований заблокировали незаконный механизм выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации. За свои "услуги" фигуранты брали плату в размере 8000 дол.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

К незаконной схеми были привлечены командир взвода одного из правоохранительных органов Николаевщины, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева, глава врачебно-консультативной комиссии местной больницы.

Фигуранты дела подделывали медицинские документы для желающих избежать мобилизации. Так, правоохранитель находил "клиентов", а работник ТЦК вместе с главой ВКК изготовляли медицинские справки с фиктивными диагнозами. Стоимость такой "услуги" составила 8000 долл.

Эта схема действовала с конца 2024 года. Правоохранители задержали ее участников во время передачи взятки.

На работе у фигурантов были проведены обыски. Правоохранители изъяли документы, которые помогут установить тех, кто воспользовался фейковыми справками.

Трем чиновникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Фигуранты взяты под стражу с возможностью внесения залога до 1,2 млн грн. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

ГБР в Николаеве разоблачило схему уклонения от мобилизации / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, полиция Киева задержала двух жителей столицы, организовавших схему переправки уклонистов в Молдову за 15 тыс. долл.