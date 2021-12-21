В Николаеве нашли мертвой 13-летнюю школьницу

Девушка находилась дома и одна.
В Николаеве в квартире многоэтажного жилого дома нашли мертвую 13-летнюю школьницу. Девочка покончила с собой путем повешения.
Об этом сообщает "Сегодня".
Событие произошло вчера, 20 декабря, в многоэтажке в Николаеве. В момент самоубийства никого из взрослых дома не было.
"Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была сама дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний", — утверждают в полиции.
По информации правоохранителей, семья девушки считалась благонадежной.
"По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти"", – сообщила представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.
Напомним, что в Луцке в маркете "Сим23" двое школьников избили кассира. Суд их наказал.
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