В Николаеве нашли мертвой 13-летнюю школьницу

Девушка находилась дома и одна.

В Николаеве в квартире многоэтажного жилого дома нашли мертвую 13-летнюю школьницу. Девочка покончила с собой путем повешения.

Об этом сообщает "Сегодня".

Событие произошло вчера, 20 декабря, в многоэтажке в Николаеве. В момент самоубийства никого из взрослых дома не было.

"Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была сама дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний", — утверждают в полиции.

По информации правоохранителей, семья девушки считалась благонадежной.

"По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти"", – сообщила представитель полиции Николаевской области Инна Парфенова.

Напомним, что в Луцке в маркете "Сим23" двое школьников избили кассира. Суд их наказал.

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